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«Спартак» откроет более 400 футбольных школ в России и СНГ

10:48, 17.01.2019 84
«Спартак» откроет более 400 футбольных школ в России и СНГ
Фото: spartak.com

Футбольный клуб «Спартак» откроет сеть футбольных школ на территории России и СНГ в течение 5 лет.

В рамках договора о сотрудничестве с компанией «Лига спорта», которая владеет франчайзинговой сетью футбольных школ «Юниор», московский ФК намерен запустить до 450 футбольных школ под брендом «Спартак Юниор».

В новых спортшколах смогут заниматься до 50 тысяч детей в возрасте от 6 до 14 лет. Таким образом клуб рассчитывает привлечь новых болельщиков и найти юные таланты, сообщают «Ведомости».

Первые школы запустят в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Красноярске и других российских городах.

Напомним, ранее «Спартак» расторг контракт с Александром Самедовым.

СпортФутбол
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