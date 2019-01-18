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Палата представителей США приняла резолюцию против снятия санкций с РУСАЛа

00:33, 18.01.2019
Палата представителей США приняла резолюцию против снятия санкций с РУСАЛа
Фото: pixabay.com

Палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую действия властей США относительно снятия санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго».

Резолюцию поддержали 362 члена палаты представителей, 53 выступили против нее, сообщает C-SPAN.

Ранее резолюция по блокировке снятия санкций с российских компаний РУСАЛ, En+ и «Евросибэнерго» не прошла процедурное голосование в сенате США.

Предложение прекратить рассмотрение данного вопроса не получило 60 голосов, необходимых для этого.

Министерство финансов США 17 января продлило срок завершения сделок с российской компанией «Русал» и холдингом En+ до 28 января.

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