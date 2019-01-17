Минфин США продлил срок завершения сделок с компаниями Дерипаски

Министерство финансов США продлило срок завершения сделок с российской компанией «Русал» и холдингом En+ бизнесмена Олега Дерипаски до 28 января.

Как сообщает ТАСС, первая лицензия, которую распространило Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США, продлевает срок избавления от активов «Русала» и En+, а в двух других прописаны сроки продления сделок с компаниями.

Ранее в «Русале» избрали нового председателя совета директоров. Им стал Жан-Пьер Тома. Предыдущий председатель совета директоров UC Rusal Маттиас Варниг покинул свой пост в конце декабря.

Этому предшествовало сообщение о том, что США планируют снять санкции в отношении En+ Group, «Русала» и «Евросибэнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски.