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Минфин США продлил срок завершения сделок с компаниями Дерипаски

07:19, 17.01.2019 97
Минфин США продлил срок завершения сделок с компаниями Дерипаски
Фото: commons.wikimedia.org / ZajicZ

Министерство финансов США продлило срок завершения сделок с российской компанией «Русал» и холдингом En+ бизнесмена Олега Дерипаски до 28 января.

Как сообщает ТАСС, первая лицензия, которую распространило Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США, продлевает срок избавления от активов «Русала» и En+, а в двух других прописаны сроки продления сделок с компаниями.

Ранее в «Русале» избрали нового председателя совета директоров. Им стал Жан-Пьер Тома. Предыдущий председатель совета директоров UC Rusal Маттиас Варниг покинул свой пост в конце декабря.

Этому предшествовало сообщение о том, что США планируют снять санкции в отношении En+ Group, «Русала» и «Евросибэнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски.

ЭкономикаБизнес
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