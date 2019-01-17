Сенат США не смог провести резолюцию против снятия санкций с РУСАЛа

Резолюция по блокировке снятия санкций с российских компаний РУСАЛ, En+ и «Евросибэнерго» не прошла процедурное голосование в сенате США.

Предложение прекратить рассмотрение данного вопроса не получило 60 голосов, необходимых для этого. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN.



Ранее в РУСАЛе избрали нового председателя совета директоров. Им стал Жан-Пьер Тома. Предыдущий председатель совета директоров UC Rusal Маттиас Варниг покинул свой пост в конце декабря.

Этому предшествовало известие о том, что США планируют снять санкции в отношении En+ Group, РУСАЛа и «Евросибэнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски.

