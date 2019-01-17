Суд арестовал бывшего гендиректора «Алкогольной сибирской группы»

Тверской суд Москвы арестовал до 16 марта бывшего гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – «Алкогольной сибирской группы» (АСГ) Игоря Савельева.

По информации ТАСС, Савельев подозревается в мошенничестве на 215,5 млн руб., а само дело связано с деофшоризацией ООО «Руско». Защитник Савельева при этом утверждал, что ущерб никак не подтверждается материалами дела, а причастность бизнесмена к мошенничеству отсутствует.



Против ареста была прокуратура. Ее представитель выступил в суде с ходатайством об избрании для Савельева меры пресечения в виде запрета определенных действий.



Накануне стало известно о задержании в Москве экс-гендиректора «Алкогольной сибирской группы» (производит продукцию под марками «Хаски», «Пять озер», «Кедровица» и другие) Игоря Савельева по подозрению в мошенничестве. Следствие направило в Тверской суд Москвы ходатайство о заключении Савельева под стражу.