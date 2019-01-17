Следствие попросило арестовать бывшего гендиректора «Алкогольной сибирской группы»

Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу экс-главы «Алкогольной сибирской группы» Игоря Савельева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

«Суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу Игоря Савельева, подозреваемого по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») УК РФ», — приводит ТАСС слова представителя суда.

Накануне стало известно о задержании в Москве гендиректора «Алкогольной сибирской группы» (производит продукцию под марками «Хаски», «Пять озер», «Кедровица» и другие) Игоря Савельева по подозрению в мошенничестве.

В АСГ рассказали, что Савельев ушел с поста гендиректора 15 января. Вместо него назначена Елена Тябутова, действующий финансовый директор АСГ.