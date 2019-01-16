В Москве задержали гендиректора производителя водок «Пять озер» и «Хаски»

В Москве задержан по подозрению в мошенничестве гендиректор Алкогольной сибирской группы (производит продукцию под марками «Хаски», «Пять озер», «Кедровица» и другие) Игорь Савельев.

По информации источников РБК, Савельев был задержан в офисе компании в Москве вчера на 48 часов в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ.



Владелец Алкогольной сибирской группы (АСГ) Андрей Стрелец подтвердил задержание топ-менеджера, но отметил, что это связано «с деятельностью Игоря Савельева», но «никак не связанной с АСГ».



В пресс-службе АСГ рассказали, что Савельев прекратил трудовой контракт с компанией 15 января. Вместо него назначена Елена Тябутова, действующий финансовый директор АСГ.