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Убийцы фигуриста Дениса Тена получили по 18 лет колонии

21:54, 17.01.2019 64
Убийцы фигуриста Дениса Тена получили по 18 лет колонии
Фото: vesti.ru

Суд Алма-Аты вынес обвинительные приговоры подозреваемым по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена.

Виновными в убийстве были признали Арман Кудайбергенов и Нурал Киясов, которые получили по 18 лет лишения свободы.

Жанар Толыбаева, третья подозреваемая по делу Тена, находящаяся на седьмом месяце беременности, приговорена к четырем годам лишения свободы.

Напомним, 19 июля в Алма-Аты Тен погиб в результате потасовки с Кудайбергеновым и Киясовым, пытавшимися снять зеркала с его автомобиля.
Тен был доставлен в больницу с ножевым ранением, но спасти 25-летнего фигуриста не удалось. Денис Тен стал бронзовым призером на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

Спорт
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