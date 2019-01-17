Убийцы фигуриста Дениса Тена получили по 18 лет колонии

Суд Алма-Аты вынес обвинительные приговоры подозреваемым по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена.



Виновными в убийстве были признали Арман Кудайбергенов и Нурал Киясов, которые получили по 18 лет лишения свободы.



Жанар Толыбаева, третья подозреваемая по делу Тена, находящаяся на седьмом месяце беременности, приговорена к четырем годам лишения свободы.



Напомним, 19 июля в Алма-Аты Тен погиб в результате потасовки с Кудайбергеновым и Киясовым, пытавшимися снять зеркала с его автомобиля.

Тен был доставлен в больницу с ножевым ранением, но спасти 25-летнего фигуриста не удалось. Денис Тен стал бронзовым призером на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.