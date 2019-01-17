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НАФИ: россияне стали больше доверять банкам

20:25, 17.01.2019 91
НАФИ: россияне стали больше доверять банкам
Фото: ru.wikipedia.org / ПОКА ТУТ

За полтора года уровень доверия населения к банкам вырос. На сегодняшний день 65% россиян доверяют банкам.

Согласно отчету аналитического центра «Национальное агентство финансовых исследований» (НАФИ), 16% респондентов полностью доверяют банкам, 49% — скорее доверяют. Годом ранее доверить сбережения кредитным организациям готовы были 60% опрошенных.

В стабильность банковской системы верят 41% россиян. Они считают, что банкротиться могут только отдельные мелкие и средние банки. Каждый третий (29%) допускает банкротство одного-двух крупных банков. 14% россиян настроены более пессимистично и ожидают банкротства ведущих банков.

Ранее стало известно, что в Татарстане по итогам 11 месяцев 2018 года банки выдали ипотечные кредиты на 83,9 млрд рублей.

АналитикаОбщество
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