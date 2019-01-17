В Татарстане за год выдали ипотечные кредиты на 83,9 млрд рублей

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По итогам 11 месяцев 2018 года в Татарстане выдано более 48,8 тысячи ипотечных кредитов. Их общий объем в денежном выражении составил 83,89 млрд рублей.

Об этом сегодня на итоговой коллегии Минстроя РТ рассказал министр строительства республики Ирек Файзуллин.

За год эти показатели выросли на 31,4% и 48,9% соответственно.



Ранее «Реальное время» писало, что в декабре ипотечный рынок Казани вырос сразу на 75%. Но на сегодня крупнейшие банки начали повышение ставок, и это грозит стагнацией рынка недвижимости. Эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание ипотеки и снижение покупательского спроса.