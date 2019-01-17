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Кредиторов не удовлетворил план реструктуризации долгов Utair

19:14, 17.01.2019 28
Кредиторов не удовлетворил план реструктуризации долгов Utair
Фото: realnoevremya.ru

Кредиторы не одобрили план реструктуризации долга авиакомпании Utair в 18,9 млрд руб. Если банки начнут списывать деньги со счетов Utair, компания не сможет расплачиваться с аэропортами.

Перенести выплаты согласился только Сбербанк, но на его долю приходится только 21% кредита, пишет РБК.

Против переноса выплат выступили крупнейшие кредиторы Utair — «Траст» (на него приходится почти 32% кредита), банк «Россия» (23,6%), МКБ (8,7%), «Уралсиб» (1,3%), «МТС-банк» (1,25%).

Ранее сообщалось, что Сбербанк и ВТБ могут создать на базе Utair региональную авиакомпанию. Этот вариант рассматривается именно из-за больших долгов перевозчика.

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