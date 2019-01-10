Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair

Сбербанк и ВТБ рассматривают авиакомпанию Utair в качестве варианта для реализации проекта по созданию региональной авиакомпании.

Вариант с Utair рассматривается в связи с тем, что у компании имеются огромные долги перед Сбербанком. По данным «Ведомостей», Utair могут забрать для проекта путем конвертации долга перед Сбербанком в акции.



По словам собеседников газеты, использовать Utair в проекте можно и без получения доли в ней, а просто заключив соглашение о перевозках.

Источники объясняют, что авиакомпания вряд ли сможет вернуть долги и с ними нужно что-то делать. В то же время создание региональной авиакомпании с нуля означает большие невозвращаемые потери.



«Банки рассматривают различные варианты, модель еще прорабатывается, поэтому преждевременно комментировать какие-либо детали», — заявил представитель ВТБ. В Сбербанке и Utair от комментариев отказались.



Напомним, в октябре стало известно, что Сбербанк и ВТБ создадут авиакомпанию для региональных перевозок по поручению правительства РФ. Позднее от участия в проекте отказался «Аэрофлот».