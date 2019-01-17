Пенсионный фонд России в 2019 году сократит несколько тысяч сотрудников

Председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что в 2019 году будут сокращены несколько тысяч сотрудников, в том числе в связи с развитием электронных услуг.



«У нас есть определенные планы (по сокращению сотрудников), как правило, это несколько тысяч человек», — заявил Дроздов в интервью РБК.

По словам главы ПФР, оптимизация численности фонда связана с его структурной перестройкой и централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий. Дроздов добавил, что точное количество сотрудников, которых предстоит уволить, пока не определено.



Он также добавил, что ПФР в настоящее время завершает работу над дорожной картой по оптимизации, которая будет утверждена в течение ближайшего месяца.



Кроме того, Дроздов сообщил, что Пенсионный фонд могут преобразовать в публично-правовую компанию или в государственную некоммерческую организацию.