Пенсионный фонд России могут преобразовать в государственную НКО

Пенсионный фонд России могут преобразовать в публично-правовую компанию или в государственную некоммерческую организацию.



«Мы сейчас анализируем плюсы и минусы той или иной формы, включая публично-правовую компанию и иные формы, например, «некоммерческая организация» и «государственный социальный фонд». Гражданский кодекс позволяет как воспользоваться одной из прописанных форм некоммерческой организации, так и в силу закона сделать отдельную форму некоммерческой организации», — сообщил в интервью РБК председатель ПФР Антон Дроздов.

Он отметил, что предложения об изменении статуса Пенсионного фонда должны быть внесены до 1 апреля.



Ранее Госдума приняла бюджет Пенсионного фонда РФ на 2019—2021 годы. Отмечается, что при формировании доходной части бюджета фонда учтено продление «моратория» на 2021 год на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.