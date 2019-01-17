Ак Барс Банк улучшил условия по лизингу

Специальные условия доступны представителям малого бизнеса, приобретающим транспортные средства и привлекающим внешнее финансирование на сумму до 15 млн рублей.

Размер аванса — от 15 до 49%. Срок согласования заявки составляет 2 дня, для оформления нужен минимальный пакет документов. Договор лизинга может быть заключен на срок от 13 месяцев до 5 лет. Если бизнес клиента носит сезонный характер, возможен индивидуальный график погашения.

Предмет лизинга сам является обеспечением по договору, дополнительный залог не требуется. Лизинговые платежи относятся на себестоимость, поэтому платежи по налогу на прибыль сокращаются, а за счет ускоренной амортизации уменьшается налог на имущество.









Партнерский материал

ПАО «АК БАРС» БАНК