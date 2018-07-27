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Международные резервы России за неделю снизились на $2,4 млрд

01:54, 27.07.2018
Международные резервы России за неделю снизились на $2,4 млрд
Фото: pixabay.com

С 13 по 20 июля международные резервы России снизились на $2,4 млрд — с $460,3 до $457,9 млрд.

«Объем международных резервов за неделю снизился на $2,4 млрд, или на 0,5%, в результате отрицательной переоценки и на 20 июля составил $457,9 млрд», — говорится в сообщении Центробанка.

Ранее в исследовании РЭУ имени Г.В. Плеханова говорилось, что международные резервы скоро покроют весь внешний долг РФ, что позволит обезопасить страну в случае введения новых санкций.

ЭкономикаФинансы
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