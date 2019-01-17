Путин проехался с президентом Сербии на лимузине Aurus

Сегодня президент РФ Владимир Путин прибыл в Белград, где встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. На российском лимузине Aurus лидеры двух стран проехались до мемориального кладбища, а после отправились к зданию Палаты Сербии, где пройдут российско-сербские переговоры.

«Путина и Вучича, которые подъехали к мемориальному кладбищу на автомобиле российского лидера Aurus, встречали мэр Белграда Зоран Радойчич и несколько сотен граждан», — передает ТАСС.

Путин прибыл в Белград для проведения переговоров, которые будут состоять из двух раундов: беседа в узком составе и переговоры с участием членов делегаций. Программа визита предусматривает церемонию подписания совместных документов, принятых по итогам переговоров. В ходе визита Путин также вручит Вучичу орден Александра Невского за вклад в расширение сотрудничества между двумя странами.

Напомним, что накануне сербские СМИ сообщали о задержании ваххабита, который, возможно, готовил покушение на Путина.

Ранее министр промышленности РФ Денис Мантуров рассказал, что автомобили Aurus начнут собирать на площадке Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга» с середины 2020 года.

