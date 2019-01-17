Глава «Нафтогаза» рассказал об аресте активов «Газпрома» «на десятки миллиардов долларов»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что по иску компании в трех странах Европы арестованы активы «Газпрома». По его словам, имущество оценивается в «десятки миллиардов долларов».

«У «Газпрома» за рубежом имущества на десятки миллиардов долларов. Мы уже арестовали его на сумму, превышающую объем долга «Газпрома» перед нами», — цитирует Коболева агентство УНИАН.

Активы «Газпрома» арестованы в Великобритании, Нидерландах и Швейцарии.

Ранее Стокгольмский арбитражный суд встал на сторону украинской компании в деле о долге «Газпрома» на $2,56 млрд.

Еще одним способом принудительного взыскания средств с «Газпрома» Коболев назвал списывание избыточных средств, которые российская компания переводила за транзит.