Нефтепромышленные и химические предприятия Татарстана увеличили погрузку — РЖД

Предприятия нефтепромышленного и химического комплекса Татарстана увеличили отгрузку в Волго-Камском регионе Куйбышевской железной дороги (филиал РЖД).

На предприятия республики приходится более 83% общего объема погрузки региона, сообщает пресс-служба предприятия.

В целом же по итогам 2018 года погрузка в Волго-Камском регионе КбшЖД составила 17,3 млн тонн, что на 2,9% больше, чем годом ранее. Ежесуточный показатель погрузки составил в среднем 47,3 тыс. тонн.

Так, погрузка нефти и нефтепродуктов в Волго-Камском регионе Куйбышевской железной дороги выросла на 4,4% — до 11,1 млн тонн, химических удобрений — на 12,6%, до 905 тыс. тонн, зерна — в 2,3 раза, до 842 тыс. тонн, лесных грузов — на 2,6%, до 133 тыс. тонн.