Галимова анонсировала снижение тарифов на вывоз мусора для части населения Татарстана

Президенту Татарстана Рустаму Минниханов «удалось согласовать вопрос» об исключении из стоимости нового тарифа за вывоз ТКО НДС, заявила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

По ее словам, благодаря этому решению власти смогли сформировать тариф «оптимальный и уважительный» в сторону граждан республики.



«Когда мы говорим о новом тарифе, мы говорим не о повышении или понижении, мы говорим в принципе об изменении всей системы начисления тарифа за вывоз мусора, потому что мы берем другой принцип за основу. Если раньше платили за квадратный метр, то теперь будем платить за человека. Тот тариф, который формируется на человека с учетом того, что из него исключен НДС, формируется таким образом, что для определенной части населения этот тариф, оплата в счет-фактурах коммунальных платежей, будет ниже, чем платили ранее», — подчеркнула спикер.



Лилия Галимова напомнила, что в конце прошлого года по поручению президента РТ вопрос тарифов по обращению с ТКО был закреплен за тремя органами власти: Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Государственным комитетом РТ по тарифам и муниципалитетами.

Она подчеркнула, что в ближайшее время будет объявлена дата общей пресс-конференции, на которой прозвучит полная информация о новой системе обращения с ТКО и тарифах.