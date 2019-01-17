Минниханов готов предложить UPL Group локализовать производство в Татарстане

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Рустам Минниханов встретится с руководством индийской агрохимической компании UPL Group. Президент Татарстана готов предложить компании локализовать свое производство в Татарстане либо создать в республике научно-исследовательский центр. Об этом сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.



«В настоящее время производственных площадок этой компании в России нет. Президент готов предложить компании локализовать свое производство в Татарстане, учитывая, что тема растениеводства республике близка и здесь была бы востребована продукция, производимая этой компанией», — подчеркнула она.



Штаб-квартира UPL Group находится в Мумбае, на данный момент компания входит в топ-10 мировых производств средств защиты растений, а также комплексных решений для растениеводства. Компания осуществляет экспорт своей продукции более чем в 130 стран и имеет 35 производственных площадок по всему миру. Оборот UPL Group по итогам последних двух лет составил $2,7 млрд, уточнила Галимова.

Ранее сообщалось, что Минниханов планирует предложить руководству компании Philips инвестировать в развитие кластера ядерной медицины в РТ.