Минниханов предложит Philips инвестировать в кластер ядерной медицины в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов отправится на экономический форум в Давос в составе российской делегации. В планах руководителя республики предложить руководству компании Philips инвестировать в развитие кластера ядерной медицины в РТ.

В Давосе Минниханов встретится с руководителем международных рынков Philips Хенком Де Йонгом, рассказала сегодня на брифинге официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«Главный вопрос, который будет там обсуждаться, — участие компании Philips инвестициями в проекте по развитию кластера ядерной медицины в Республике Татарстан совместно с компанией «Барс-Мед». Стоимость инвестиций сейчас приблизительно оценивается порядка 15 миллионов евро», — передает слова Галимовой корреспондент «Реального времени».

По словам представителя татарстанских властей, суть проекта в строительстве многопрофильного медицинского центра и дополнительных диагностических центров в республике и на территории РФ, поставке оборудования в онкологические клиники Казани для проведения лучевой диагностики и лечения.

Говорить о круге потенциальных инвесторов проекта можно будет по результатам переговоров Минниханова и Хенка Де Йонга, подчеркнула Галимова.

Галимова подчеркнула, что на данный момент программа президента РТ на ВЭФ еще дорабатывается, не исключено, что в график Минниханова добавятся новые встречи и переговоры.