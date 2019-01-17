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Недвижимость

Власти Казани назначили слушания по строительству жилого комплекса на Гагарина

11:38, 17.01.2019 194
Власти Казани назначили слушания по строительству жилого комплекса на Гагарина
Фото: pkk5.rosreestr.ru / скриншот

Мэрия Казани назначила общественные обсуждения по строительству жилого комплекса по адресу: ул. Гагарина, 77. Застройщик просит разрешения отклониться от предельных параметров.

Строительство ведется на участке площадью 3 020 кв. м с разрешенным видом использования — многоквартирные жилые дома до 10 этажей, следует из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии.

Суть запроса сводится к переносу парковочных мест на соседний участок площадью 2 171 кв. м.

Срок проведения общественных обсуждений — с 17 января по 14 февраля.

Заявителем выступил Эдуард Котляревский. Согласно открытым источникам он является директором и учредителем ряда компаний, среди которых есть и строительные.

Недвижимость Татарстан
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