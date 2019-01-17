ЦБ: Повышение ключевой ставки в 2018 году стабилизировало рынок и позитивно отразилось на экономике

В Центробанке заявили, что решения регулятора о повышении ключевой ставки в 2018 году стабилизировало рынок и позитивно отразилось на экономике,



«Сентябрьское и декабрьское решения Банка России способствовали, путем снижения рисков финансовой стабильности, стабилизации ситуации на финансовых рынках и, соответственно, сыграли в плюс для экономики в целом», — сообщил директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов, выступая на Гайдаровском форуме, его слова приводит ТАСС.

Напомним, Банк России в 2018 году дважды повысил ключевую ставку: в сентябре с 7,25% до 7,5% и декабре — с 7,5% до 7,75%. Главным аргументом в пользу повышения ставки стал рост цен и ценовых ожиданий. Подробнее — в материале «Реального времени».