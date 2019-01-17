Экс-глава «Ленты» войдет в правление и совет директоров «Магнита»

Совет директоров ПАО «Магнит» одобрил назначение Яна Дюннинга, возглавлявшего «Ленту», на пост президента компании. Также он войдет в правление компании и в совет директоров.

«Мы рады приветствовать Яна Дюннинга в команде в качестве президента «Магнита», — приводятся слова председателя совета Чарльза Эмитта Райана в сообщении компании на портале раскрытия информации.

Ольга Наумова останется гендиректором «Магнита» и председателем правления. Пол Фоли с поста зампредседателя совета директоров станет его независимым членом.

Сегодня утром уже сообщалось, что руководство «Магнита» создает должность президента, на которую пригласили Яна Дюннинга.