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В «Магните» появится должность президента, ее займет экс-глава «Ленты»

07:49, 17.01.2019 79
В «Магните» появится должность президента, ее займет экс-глава «Ленты»
Фото: wikimedia.org / W2020

В структуре управления «Магнита» появится должность президента. Ее займет экс-глава «Ленты» Ян Дюннинг.

По данным РБК, о назначении может быть объявлено в ближайшее время.

Дюннинг возглавлял «Ленту» 10 лет, до декабря 2018-го руководил сетью «Лента». Он покинул должность по собственной инициативе, так как хотел бы перемен.

Ранее сообщалось, что основатель «Магнита» Сергей Галицкий решил запустить ресторанный бизнес в Краснодаре. Он уже подписал трехлетний контракт с шеф-поваром Владимиром Щепиловым.

БизнесРозничная торговля
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