В «Магните» появится должность президента, ее займет экс-глава «Ленты»

В структуре управления «Магнита» появится должность президента. Ее займет экс-глава «Ленты» Ян Дюннинг.

По данным РБК, о назначении может быть объявлено в ближайшее время.



Дюннинг возглавлял «Ленту» 10 лет, до декабря 2018-го руководил сетью «Лента». Он покинул должность по собственной инициативе, так как хотел бы перемен.

Ранее сообщалось, что основатель «Магнита» Сергей Галицкий решил запустить ресторанный бизнес в Краснодаре. Он уже подписал трехлетний контракт с шеф-поваром Владимиром Щепиловым.