«Спартак» расторг контракт с Александром Самедовым

Футбольный клуб «Спартак» и полузащитник Александр Самедов расторгли контракт.

34-летний хавбек и московская команда расторгли трудовой договор по соглашению сторон, сообщили в пресс-службе «Спаратака»

«Желаю «Спартаку» больших побед, это мой родной дом, и я всегда буду об этом помнить», — отметил футболист.

Стоит отметить, что Самедов является воспитанником «Спартака». В составе команды дебютировал в 2002 году, но позже продолжил карьеру в других клубах. В 2017 году он вернулся в состав «Спартака», с которым стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

Напомним, ранее «Рубин» подписал соглашение на 3 с половиной года с 22-летним полузащитником Владиславом Пантелеевым из московского «Спартака».