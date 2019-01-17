Пользователи в соцсетях обсуждают «почернение» окон в здании УФСБ в Перми

В социальных сетях пользователи обсуждают снимок здания УФСБ в Перми, окно которого почернели. Фотографию выложил на странице в Facebook Сергей Хакимов.

По одной из версий, выдвинутой пермяками, в строении произошел пожар, по другой — окна закрасили из баллончика.

«Если знаете, что случилось, напишите, пожалуйста, успокойте. После архангельской истории как-то не по себе, нет ощущения безопасности совсем», — пишет Хакимов под выложенной фотографий.

Между тем источник издания Business-class в пермском ФСБ пояснил, что на окна в помещении ФСБ нанесли тонирующую пленку. Причиной стало, возможно, усилений мер безопасности.

Напомним, в конце октября произошел взрыв возле здания управления ФСБ по Архангельской области. В результате происшествия погиб один человек, трое госпитализированы.



