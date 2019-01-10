В Краснокамске уволили директора школы после избиения пятиклассницы

В городе Краснокамске Пермского края была уволена директор школы, где была избита пятиклассница.

Конфликт на территории образовательного учреждения произошел в ноябре 2018 года. После отмены пятого урока на стадионе при школе девочку избили одноклассники, толкнув ее на асфальт. Ребенок получила травмы позвоночника.

Региональная прокуратура организовала проверку по данному факту. В итоге выявлено, что педагогическим коллективом школы не была обеспечена безопасность обучающихся во время образовательного процесса, а также не организована замена отмененного урока иным уроком.

Кроме этого, родителям и учителям информация о произошедшем инциденте сообщена не была, рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Помимо увольнения директора, четыре должностных лица оказались привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в конце ноября департамент образования Перми разрешил школьникам красить волосы и носить сережки.