Россияне в 2018 году увеличили траты на одежду, обувь и медуслуги — опрос

Россияне в 2018 году увеличили траты на одежду, обувь и медицинские услуги. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Так, доля россиян, потратившихся на покупку одежды и обуви, в 2018 году увеличилась до 51% с 30% в 2017 году, на медицинские услуги — до 31% с 15%. В свою очередь 21% респондентов сказали о существенных тратах на отдых. При этом россияне сократили расходы на приобретение бытовой техники, пишет «РИА Новости».

«Согласно полученным результатам, за последний год россияне увеличили свои расходы практически во всех категориях. Исключением стала бытовая техника и электроника, которая уже третий год подряд демонстрирует отрицательную динамику — с 13% в 2016 году до 7% в 2018 году. Вдвое, с 31% до 15%, сократилось число семей, которые не совершали никакие крупные траты за последнее полугодие», — говорится в исследовании.

Отмечается, 25% россиян в ближайшие полгода не собираются тратить деньги на крупные покупки.

Опрос «Ромира» был проведен в декабре 2018 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах России.



Ранее сообщалось, что в апреле—декабре 2018 года посещающие Россию туристы потратили около 8 млрд рублей на приобретение различных товаров.