В Перми осудят банду грабителей, избивавших прохожих бейсбольными битами

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Перед судом в Перми предстанут четверо мужчин, обвиняемых в серии грабежей на территории города.

Преступления произошли ночью 10 мая этого года. Первой жертвой стали двое прохожих в Дзержинском районе. Молодые люди избили их, используя бейсбольную биту, после чего отобрали ценные вещи и деньги.

Спустя некоторое время возле ТЦ «Горный хрусталь» злоумышленники напали на 24-летнего мужчину. От полученных травм позже он скончался в больнице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

По горячим следами налетчики были задержаны. Ими оказались пермяки в возрасте от 19 до 21 года, трое из которых оказались ранее судимыми.

Следственными органами в отношении обвиняемых была проведена амбулаторная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. В результате все четверо признаны вменяемыми.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, экс-депутат, избивший Dj Smash, будет отбывать наказание на территории Пермского края.