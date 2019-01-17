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Экономика

Моногорода смогут получать поддержку даже после изменения их статуса

03:31, 17.01.2019 29
Моногорода смогут получать поддержку даже после изменения их статуса
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин на Гайдаровском форуме заявил, что моногорода, которые задействованы в проекте сейчас, будут получать поддержку, даже после изменения их статуса.

«Критерии [отнесения к моногородам] пересматривать, пожалуй, стоит <…> Но все те, кто так или иначе сегодня во всех активностях и проектах, связанных с моногородами, задействованы, абсолютно однозначно должны там оставаться» — цитирует Живулина ТАСС.

Ранее сообщалось, что обновленный список моногородов планируется презентовать в апреле 2019 года после расчетов Министерства экономического развития РФ.

Также стало известно, что в 2019—2021 годах Фонд развития моногородов получит из бюджета РФ 12 млрд рублей.

Экономика
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