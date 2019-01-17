В Китае создадут нейтринную обсерваторию на глубине 700 метров под землей

На юге Китая завершилось строительство бункера на глубине 700 метров под землей, где будет располагаться нейтринная обсерватория.

В обсерватории будет размещена сфероидальная установка диаметром 35 м и весом 20 тысяч тонн. Гигантский шар будет соединен с многочисленными компонентами, прикрепленными к сверхточным детекторам для улавливания и анализа нейтрино, передает Asia Times.

Место для обсерватории было выбрано возле города Цзянмынь, так как он расположен неподалеку от крупных атомных станций в соседних округах Янцзян и Тайшань.

Ожидается, что обсерватория для изучения нейтрино начнет функционировать в 2021 году.

Ранее китайские физики успешно провели первую квантовую телепортацию в космос.

