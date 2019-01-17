В Татарстане ожидается метель, гололед и до -8°С

Сегодня, 17 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром снег, мокрый снег и метель. Днем мокрый снег и слабая метель.

Ветер юго-западный ночью сильный порывами до 15—20 м/с, местами до 23 м/с, днем умеренный. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Минимальная температура воздуха ночью и максимальная днем в республике составит от -3°С до -8°С, при прояснениях на западе РТ до -13°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от -6°С до -8°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -4°С до -8°С.

