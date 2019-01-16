WADA не получит рекомендации по РУСАДА, пока эксперты находятся в России

Независимый комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) не предоставит отчет с рекомендациями по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) исполкому WADA, пока эксперты организации не покинут Россию.

«Комитет не хочет отправлять отчет, пока не получит подтверждение, что эксперты покинули территорию России. Это связано не только с вопросами безопасности, но и с тем, чтобы не допустить вмешательства в миссию в России» — приводит Reuters слова генерального директора WADA Оливье Ниггли.

Эксперты WADA начали работу по получению данных московской антидопинговой лаборатории 10 января. Комитет по соответствию в понедельник и вторник провел заседания, на которых обсуждался вопрос о статусе РУСАДА. В комитете заявили, что предоставят соответствующий отчет исполкому WADA не позднее четверга.

Ранее заместитель председателя совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин заявил, что с оптимизмом ждет решения WADA по статусу РУСАДА.