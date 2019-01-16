Игорь Левитин: «Ждем предстоящего решения WADA по РУСАДА с оптимизмом»
Заместитель председателя совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин заявил, что с оптимизмом ждет решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).
«Ждем предстоящего решения по РУСАДА с оптимизмом, не вижу причин не делать этого. Ждем вердикта комитета по соответствию и последующего решения исполкома WADA», — цитирует Левитина «Р-Спорт».
Напомним, что в сентябре WADA восстановило статус РУСАДА. При этом Россия должна была до 31 декабря предоставить экспертам доступ к данным Московской лаборатории.
Делегация WADA прибыла в Москву, однако ее представители не смогли завершить миссию вовремя из-за проблем с оборудованием для извлечения данных, так как оно должно быть сертифицировано в соответствии с законодательством РФ.
После этого гендиректор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал WADA отстранить РУСАДА. 22 января исполком WADA вынесет решение по статусу РУСАДА.Спорт
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