Игорь Левитин: «Ждем предстоящего решения WADA по РУСАДА с оптимизмом»

Заместитель председателя совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин заявил, что с оптимизмом ждет решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).



«Ждем предстоящего решения по РУСАДА с оптимизмом, не вижу причин не делать этого. Ждем вердикта комитета по соответствию и последующего решения исполкома WADA», — цитирует Левитина «Р-Спорт».

Напомним, что в сентябре WADA восстановило статус РУСАДА. При этом Россия должна была до 31 декабря предоставить экспертам доступ к данным Московской лаборатории.

Делегация WADA прибыла в Москву, однако ее представители не смогли завершить миссию вовремя из-за проблем с оборудованием для извлечения данных, так как оно должно быть сертифицировано в соответствии с законодательством РФ.



После этого гендиректор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал WADA отстранить РУСАДА. 22 января исполком WADA вынесет решение по статусу РУСАДА.