В Казани выставили на продажу БТР за 2,6 млн рублей

В Казани продается бронетранспортер 1981 года выпуска. Владелец оценил машину в 2,6 млн рублей.

Объявление появилось на Avito.

Кроме продажи с собственником можно также обсудить аренду БТРа. Такая услуга обойдется в 8 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Казани заметили частный БТР, который катается по заснеженному лесу. В полиции после проверки заявили, что транспортное средство зарегистрировано по всем правилам.

Напомним, что в октябре в рамках акции «Военная служба по контракту — твой выбор!» в Казани военная техника появилась возле центра семьи «Казан».