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В Казани военные подогнали танки к Центру семьи «Казан»

10:18, 25.10.2018 1
В Казани военные подогнали танки к Центру семьи «Казан»
Фото: vk.com/vkazani

Сегодня в Казани военные подогнали технику к Центру семьи «Казан». Очевидцы публикуют фотографии танков, расположившихся на парковке возле «Чаши».

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Публикация от Kirilushkin Andrey (@kiril116a) 24 Окт 2018 в 10:04 PDT

Причиной стало проведение акции «Военная служба по контракту — твой выбор!» от Минобороны РФ.

Напомним, что акция запланирована на 27 октября. В этот день для жителей Казани устроят 6-часовое шоу. Его кульминацией станет выступление пилотажной группы «Стрижи». В рамках акции также пройдет показательное выступление парашютистов и бойцов рот специального назначения.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:40
    Причиной сало проведение акции «Военная служба по контракту – твой выбор!» от Минобороны РФ.


    Сало, спички, портянки)))
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