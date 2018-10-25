В Казани военные подогнали танки к Центру семьи «Казан»
Сегодня в Казани военные подогнали технику к Центру семьи «Казан». Очевидцы публикуют фотографии танков, расположившихся на парковке возле «Чаши».
Причиной стало проведение акции «Военная служба по контракту — твой выбор!» от Минобороны РФ.
Напомним, что акция запланирована на 27 октября. В этот день для жителей Казани устроят 6-часовое шоу. Его кульминацией станет выступление пилотажной группы «Стрижи». В рамках акции также пройдет показательное выступление парашютистов и бойцов рот специального назначения.Общество Татарстан
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Сало, спички, портянки)))