В Казани военные подогнали танки к Центру семьи «Казан»

Сегодня в Казани военные подогнали технику к Центру семьи «Казан». Очевидцы публикуют фотографии танков, расположившихся на парковке возле «Чаши».

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Причиной стало проведение акции «Военная служба по контракту — твой выбор!» от Минобороны РФ.

Напомним, что акция запланирована на 27 октября. В этот день для жителей Казани устроят 6-часовое шоу. Его кульминацией станет выступление пилотажной группы «Стрижи». В рамках акции также пройдет показательное выступление парашютистов и бойцов рот специального назначения.