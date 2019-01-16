Орешкин: заявления об избыточных требованиях не означают отмены проверок бизнеса

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что разговоры о снятии избыточных требований с бизнеса еще не означают полную отмену проверок.

«Здесь не говорится о прекращении проверок», — сказал министр в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он подчеркнул, что бизнесу сложно разбираться в избыточных требованиях и правилах. Многие предприниматели не могут понять, где важные требования, а где «придирки» проверяющих.

«На самом деле это аморфное телорегулирование и является зачастую причинами проблем с безопасностью», — отметил Орешкин.

Глава Минэкономразвития назвал главной задачей на 2019 год актуализацию и упорядочивание актов, регулирующих деятельность бизнеса.

Напомним, что на Гайдаровском форуме премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил снять избыточные требования контрольно-надзорных органов к бизнесу в России.