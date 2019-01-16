МЧС предупреждает о резком ухудшении видимости на дорогах Башкирии

Главное управление МЧС России по РБ объявило в Башкирии штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, с вечера 16 января по 17 января ожидается облачная погода, ночью местами небольшой снег, в отдельных районах метель, слабый гололед, на дорогах снежные заносы и снежный накат.

Температура воздуха ночью составит -6—11°С, по юго-востоку -15—20°, днем -3—8°. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в явлениях 500 м и менее.

В связи с этим спасатели рекомендуют соблюдать все правила безопасности в помещениях и на улице. При усилении ветра следует ограничить выход из зданий, укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Водителям рекомендуется осуществлять движение на технически исправном транспортном средстве, снизить скоростной режим, соблюдать ПДД, а также не парковать транспорт рядом с деревьями.

Напомним, в настоящий момент коммунальные службы Уфы переведены на усиленный режим работы.