Коммунальные службы Уфы переведены на усиленный режим работы

Городские службы Уфы переведены на усиленный режим работы из-за обильного снегопада.

На улицах работает коммунальная техника, организована обработка проезжих частей противогололедными материалами. Особое внимание уделено мостам, путепроводам, спускам и подъемам проезжих частей, проходит очистка и подсыпка песком площадок около остановок.

В настоящее время власти Уфы задействовали 300 единиц коммунальной спецтехники и 69 дорожных рабочих, на дворовых территориях находятся 849 дворников.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 16 января в городе ожидается местами небольшой мокрый снег, слабая метель, гололед и снежный накат. Температура воздуха днем составит от -1°С до -6°С. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.