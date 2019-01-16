Матвиенко попросила Путина выделить 5 млрд рублей на ремонт театров в регионах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить дополнительно около 5 млрд рублей. Эти деньги должны пойти на ремонт и модернизацию театров в регионах РФ.

«Состояние многих региональных театров, театров малых городов неудовлетворительное, они нуждаются в ремонте, модернизации, обновлении оборудования, в том числе и детские театры. Я обратилась к президенту России с просьбой выделить дополнительные средства — порядка 5 миллиардов рублей — на эти цели. Владимир Владимирович обещал поддержать», — приводит ТАСС слова главы Совфеда.

На заседании верхней палаты парламента Матвиенко напомнила, что наступивший год объявлен в России Годом театра, и отметила, что он должен охватить не только столицу, но и все субъекты федерации.

Она также попросила сенаторов сосредоточиться на работе «по формированию законодательных условий для максимального привлечения инвесторов в историко-культурную сферу». «Считаю, что здесь нам надо шире задействовать механизмы государственно-частного партнерства», — сказала Матвиенко.

Ранее «Реальное время» писало, что на ремонт двух театров в Казани выделено более 130 млн рублей. За эти деньги должны обновиться театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина и театра оперы и балета им. Мусы Джалиля.