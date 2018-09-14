«Евростройхолдинг+» отремонтирует театры имени М. Джалиля и К. Тинчурина за 130,1 млн рублей

ООО «Евростройхолдинг+» победило в конкурсе на определение исполнителя работ по ремонту театра драмы и комедии им. Карима Тинчурина и театра оперы и балета им. Мусы Джалиля за 130,1 млн рублей.

При этом свыше 127 млн рублей пойдет на реставрацию театра имени Мусы Джалиля. Заказчиком работ выступило ГИСУ РТ. Деньги на ремонт театров выделены из бюджета РТ, говорится на сайте госзакупок.

Исполнитель должен выполнить в театрах отделочные работы, ремонт фасада и кровли и др. Завершить ремонт необходимо до 30 апреля 2018 года.

Ранее сообщалось, что на ремонт театров имени М. Джалиля и К. Тинчурина выделили 130,7 млн рублей.