В Татарстане могут протестировать новое мобильное приложение для регистрации ДТП

В Татарстане, а также в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге могут протестировать новое мобильное приложение для регистрации ДТП. Его, согласно проекту постановления правительства, разработает Российский союз автостраховщиков.

Приложение планируют запустить уже в этом году. Через него можно будет отправить электронное извещение об аварии, которое автомобилисты сейчас подают страховщику на бланке, пишут «Ведомости».

Предполагается, что сервис должен ускорить процесс оформления документов и упростить получение выплат по ОСАГО.

Ранее сообщалось, что большинство жалоб на нарушения правил дорожного движения в 2018 году поступило от жителей Москвы и Татарстана.

Всего в прошлом году ГИБДД получила 494 тыс. фото- и видеоматериалов.