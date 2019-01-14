Иностранные туристы за девять месяцев потратили на товары в России 8 млрд рублей

В апреле—декабре 2018 года посещающие Россию туристы потратили около 8 млрд рублей на приобретение различных товаров.

«Этих покупок могло бы попросту не быть без tax free. Проект является наглядным примером важности создания механизмов стимулирования торговли вместо воздвигания искусственных барьеров», — сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Согласно данным «Известий», за 9 месяцев системой tax free воспользовались представители 180 государств. Наибольший средний чек покупок был зафиксирован у граждан Украины, Вьетнама, Израиля, США, Китая, Таиланда, Мексики и Бразилии. В среднем же иностранцы потратили в российских магазинах порядка 100 тыс. рублей.

Ранее правительство России продлило срок реализации пилотного проекта tax free до конца 2019 года. Он позволяет вернуть иностранцам налог на добавленную стоимость (НДС).