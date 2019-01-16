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McDonald’s лишили права на товарный знак Big Mac в Европе

07:56, 16.01.2019
McDonald’s лишили права на товарный знак Big Mac в Европе
Фото: wikipedia.org

Американская компания McDonald's проиграла суд ирландской сети быстрого питания Supermac's за эксклюзивное право на товарный знак Big Mac. Соответствующее решение вынесло ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

Теперь Supermac's разрешили свою сеть на всей территории Соединенного Королевства, а McDonald's лишили права на на торговую марку Big Mac в Европейском союзе, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Irish Times.

Иск был подан в 2015 году. Так McDonald's пыталась помешать Supermac's расширять свою сеть на территории ЕС. В американской компании объяснили это тем, что потребители будут путать название Supermac и бургера McDonald's Big Mac.

БизнесРозничная торговля
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