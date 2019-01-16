McDonald’s лишили права на товарный знак Big Mac в Европе

Американская компания McDonald's проиграла суд ирландской сети быстрого питания Supermac's за эксклюзивное право на товарный знак Big Mac. Соответствующее решение вынесло ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

Теперь Supermac's разрешили свою сеть на всей территории Соединенного Королевства, а McDonald's лишили права на на торговую марку Big Mac в Европейском союзе, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Irish Times.



Иск был подан в 2015 году. Так McDonald's пыталась помешать Supermac's расширять свою сеть на территории ЕС. В американской компании объяснили это тем, что потребители будут путать название Supermac и бургера McDonald's Big Mac.