Мадонна может выступить на «Евровидении-2019»

Американская певица Мадонна может выступить на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве (Израиль) в мае 2019 года.

В настоящее время организаторы мероприятия ведут переговоры о ее выступлении.

По информации Ynet, Мадоннна уже дала свое согласие, однако пока стороны не договорились о размере гонорара.

Напомним, что 64-й конкурс песни «Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая. Ожидается, что в качестве ведущих выступят шоумен Эрез Таль и топ-модель Бар Рафаэли.

Напомним, что в 2018 году на «Евровидении» победила 25-летняя представительница Израиля Нетта Барзилай. На конкурсе она исполнила песню Toy («Игрушка»).