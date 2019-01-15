Вячеслав Буцаев о победе над СКА: «Это была та игра, которую мы хотим видеть в оставшихся матчах»

Главный тренер хоккейного клуба «Нефтехимик» Вячеслав Буцаев после победы над петербургским СКА остался доволен своими подопечными.

— Именно сегодня была та игра, которую мы хотели бы видеть в оставшихся матчах. Команда верила в победу до последнего, несмотря на неудачное начало. Полностью выполнили установку. О недостатке мотивации не может быть и речи. Игра с таким соперником всегда мотивирует на самом высоком уровне, — приводит слова специалиста официальный сайт «Нефтехимика».



Наставник СКА Илья Воробьев же видит причину поражения в плохой реализации «лишнего».

— Два гола мы подарили сопернику. Большинство сегодня не сработало. Мы должны играть в нем лучше. Поэтому и довольствовались только одним очком. Будем искать объяснение. Это внутренние дела команды, — сказал Воробьев.