КФУ вошел в топ-100 рейтинга университетов стран с развивающейся экономикой

Казанский федеральный университет (КФУ) вошел в топ-100 рейтинга университетов стран с развивающейся экономикой, составленном британским изданием Times Higher Education.



Казанский вуз расположился в списке на 99 месте. Всего в рейтинг вошло 35 высших учебных заведений из России (ранее — 27), по этому показателю страна заняла четвертое место, обойдя Тайвань (в свежем рейтинге представлены 32 вуза, годом ранее — 31).

Самое высокое место среди российских вузов занимает МГУ им. Ломоносова. В общем зачете он опустился на две позиции и теперь занимает пятую строку рейтинга. МФТИ занимает 12-ю строку, НИЯУ МИФИ — 16-ю.



Всего в рейтинге представлены 450 вузов из 43 стран, больше всего учебных заведений из Китая. Вузы этой страны заняли первые четыре позиции.



Ранее КФУ вошел в топ-250 рейтинга лучших вузов мира от издания Times Higher Education по направлению «Искусство и гуманитарные науки».