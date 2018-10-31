КФУ вошел в рейтинг лучших вузов мира от THE по направлению «Искусство и гуманитарные науки»

Казанский федеральный университет вошел в топ-250 рейтинга лучших вузов мира от издания Times Higher Education по направлению «Искусство и гуманитарные науки».

Всего в список попали пять российских вузов. Помимо КФУ там присутствуют Томский государственный университет, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет, сообщается на сайте проекта «5-100».

Отмечается, что при составлении предметных рейтингов THE используются те же 13 индикаторов эффективности, что и в мировом институциональном рейтинге, которые группируются по пяти направлениям: преподавание (среда обучения); исследования (объем, доход и репутация); цитирования (влияние исследований); международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования); доход от производственной деятельности (передача знаний). Вместе с тем данные индикаторы имеют другие веса с целью учета специфики конкретных научных областей.



Ранее КФУ стал лучшим среди российских вузов в предметном рейтинге «Образование» по версии издания THE.